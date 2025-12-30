Frente a las demandas de seguridad de la población cusqueña y las exigencias de condiciones adecuadas para el desarrollo económico y social de la región, el Gobierno Regional Cusco entregó la primera flota vehicular de 40 nuevos patrulleros al alto mando policial para su inmediata puesta en funcionamiento en las 13 provincias cusqueñas.

Se trata de un paso para combatir la inseguridad y garantizar la tranquilidad a las familias cusqueñas. La primera flota de vehículos policiales compuesta por 40 camionetas 4x4 fue recibida por el gobernador regional, Werner Salcedo, quien señaló que las unidades serán destinadas a potenciar el patrullaje en las calles y comunidades más alejadas de la región.

En el acto participó el jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Julio Becerra, quien señaló que el equipamiento vehicular ha sido posible gracias al financiamiento del Gore Cusco, que destinó una inversión superior a los 12.7 millones de soles para la ejecución del proyecto a través de la modalidad de obras por impuestos. El objetivo central es cerrar las brechas de equipamiento que limitaban la labor de la Policía Nacional para asegurar que los efectivos cuenten con las herramientas necesarias para acudir al llamado de auxilio de la ciudadanía de manera rápida y eficiente.

“La seguridad es un derecho de todos, no solo de quienes viven en el centro de la ciudad. Por ello, estas unidades serán asignadas estratégicamente a 35 comisarías de diversos tipos a nivel de las provincias y distritos”, afirmó la autoridad al tiempo de enfatizar que la presencia policial se extenderá a diferentes provincias y distritos a fin de mejorar la vigilancia tanto en zonas de alta densidad poblacional como en áreas rurales donde el acceso geográfico requiere vehículos de doble tracción.

Cabe indicar, que la compra de las unidades policiales es fruto de un convenio específico de cooperación interinstitucional con el Ministerio del Interior. El proyecto de Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición ha ingresado a su fase final, iniciándose la movilización de los vehículos para su entrega.