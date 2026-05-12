Luego de pasar varios días varados en Bolivia, la delegación cusqueña del colegio Ciencias, conformada por escolares, docentes y padres de familia, por fin llegó hasta la Ciudad Imperial, donde fueron recibidos por sus familiares.

Un total de 147 personas llegó hasta el Terminal Terrestre de Cusco, procedentes de la ciudad de Juliaca, donde un vuelo humanitario de la Fuerza Aérea Boliviana aterrizó el último lunes por la tarde.

Muy emocionados, los escolares, en su mayoría pertenecientes a la banda de músicos del plantel, y que habían viajado para presentarse en el vecino país, fueron recibidos por sus familiares y también por las autoridades locales.

CERCO EPIDEMIOLÓGICO

Sin embargo, debido a un brote de sarampión que no puede ser controlado desde el año pasado en Bolivia, los estudiantes cusqueños serán sometidos a cuarentena por el lapso de tres semanas, como confirmó a Correo, el director ejecutivo de Inteligencia Sanitaria - Geresa Cusco, Alex Jaramillo.

“Es lo más adecuado, hay que prevenir, la sarampión es una enfermedad de alta transmisión, el periodo de cuarentena es de tres semanas porque tiene que ver con el periodo máximo de incubación del virus, cuando alguien se contagia de sarampión puede presentar síntomas a los tres días de contagio hasta las tres semanas, por eso estamos tomando el máximo periodo de contagio como referencia”, citó el médico.

El especialista también mencionó que durante estos 21 días los niños tendrán la virtualidad como herramienta para asistir a clases y los docentes los permisos respectivos. También citó que como región ya se tiene un plan elaborado para hacer frente a este y otros virus.

“Vamos a mandarlo a Lima para su financiamiento, necesitamos una declaratoria de emergencia, la enfermedad de manos, pies y boca y la sarampión no estaban previstas para este año, necesitamos agilidad administrativa”, acotó.

Mientras tanto se supo que toda la delegación se encuentra bien de salud luego de haber pasado peripecias en Bolivia respecto al hospedaje, alimentación y comodidades.