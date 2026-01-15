En un significativo acto de cooperación interinstitucional, se realizó la entrega oficial del aplicativo ‘Ayni’ al Hospital Regional del Cusco, una innovadora herramienta digital orientada a fortalecer y optimizar los procesos del Servicio de Banco de Leche Humana, en beneficio directo de la salud neonatal.

En una ceremonia el gerente de la Universidad Continental campus Cusco, Saile Astete, hizo entrega del aplicativo a las autoridades del hospital, citando que el sistema permitirá sistematizar y mejorar diversos procesos vinculados a la donación, control y gestión de la leche materna, contribuyendo a una administración más eficiente, segura y oportuna del soporte nutricional para recién nacidos, especialmente aquellos que requieren cuidados especializados.

Durante el acto, el médico Alberto Caro destacó el impacto positivo de la innovación tecnológica en la atención neonatal, refiriendo que el aplicativo fue desarrollado por un equipo de jóvenes estudiantes de ingeniería, con el acompañamiento académico de docentes y coordinadores de carrera.

Desde la Dirección Ejecutiva del Hospital Regional del Cusco y el Banco de Leche Humana expresaron su agradecimiento al equipo desarrollador, destacando que esta iniciativa refleja un compromiso con la innovación tecnológica, la responsabilidad social universitaria y la mejora continua de la atención en salud neonatal.

“Con esta entrega, reafirmamos la misión de poner el conocimiento, la investigación aplicada y la tecnología al servicio de la sociedad, contribuyendo activamente al bienestar de la población y al fortalecimiento del sistema de salud regional”, citaron los desarrolladores.