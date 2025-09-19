Werner Salcedo, gobernador regional del Cusco, negó haber amenazado con convocar una protesta regional en caso de que Machu Picchu sea declarado “activo crítico”.

En entrevista con Canal N, afirmó que sus declaraciones fueron “descontextualizadas” y acusó a algunos sectores de tergiversar los reclamos sociales en favor de intereses particulares.

“Ya basta. Es momento de sincerar y de vernos en función a quienes expresan, y en sus temores propios, empresariales, de sus intereses, están tratando de terruquear, rojetear, cuando no hablas en los términos que ellos quieren. Inmediatamente, vienen con sus adjetivaciones, calificaciones y diatribas”, dijo el gobernador.

El pronunciamiento de Salcedo se produjo luego de las declaraciones del exministro José Luis Silva, quien lo acusó de amenazar directamente al gobierno central.