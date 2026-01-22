A fin de cerrar las brechas de desigualdad en salud que por décadas han afectado a la región Cusco, se supervisó los avances del Hospital Antonio Lorena. La infraestructura del proyecto ya alcanza un 90.85 % de ejecución total, en tanto, el avance general llega al 83.32 % y el equipamiento medico al 69.19 %.

“Estamos rescatando un sueño que por años estuvo paralizado por la desidia. Hoy, el Hospital Antonio Lorena es una realidad que devolverá la dignidad a nuestras familias. No descansaremos hasta que el último equipo médico esté funcionando y el primer paciente sea atendido con la calidad que se merece”, enfatizó el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo.

A la inspección también acudió la viceministra de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Shirley Monzón Villegas y el equipo técnico del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis).

El reporte del Ministerio de Salud (Minsa) destaca que el componente de equipamiento avanza a paso firme. El establecimiento hospitalario contará con 19 141 unidades de dispositivos médicos y biomédicos.

“Este despliegue tecnológico garantiza que el ‘Hospital de los pobres’ cuente con estándares internacionales de atención en áreas críticas que fueron supervisadas durante la última visita técnica. Entre ellas, la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Centro Obstétrico, Sala de Partos y el Centro Quirúrgico de Diálisis”, citó la autoridad cusqueña.

Por último instó a la ciudadanía y a los organismos de control a mantenerse vigilantes en esta etapa de acabados y puesta en marcha. La meta sería recibir en junio un hospital operativo que termine con las largas esperas y brinde justicia social a los sectores más vulnerables de la región.