En la icónica Plaza Túpac Amaru de Cusco, el profesor Juan Quispe, conocido por interpretar al Inca Pachacúteq, Túpac Amaru, Napoleón, entre otros personajes históricos, a fin de captar la atención de sus alumnos y lograr un aprendizaje más significativo, lanzó su candidatura al Congreso.

Acompañado por dos pututeros, el profesor hizo su presentación caracterizándose del Inca Pachacúteq, el máximo soberano del antiguo Tahuantinsuyo, por el que dijo sentir una profunda admiración, y de llegar al Congreso, seguirá sus pasos de transformador y visionario, a fin de devolver a Cusco y al Perú al sitial que les corresponde.

“Hermanos y hermanas de Cusco, les convoco hoy a despertar del letargo en el que estamos sumidos, a levantarnos y defender nuestros derechos, a hacer Patria desde las urnas, y no desperdiciar nuestra oportunidad de elegir a nuestros representantes en el Congreso, basta ya de tanto político trasnochado, basta ya de tanta corrupción, necesitamos un cambio radical para no caer en lo mismo, necesitamos nuevas ideas, necesitamos más educación”, señaló.

Seguidamente socializó las principales propuestas que llevará al Congreso de la República, citando que será un trabajo titánico enfrentar tantos grupos de poder y bandas que buscan hacerse del dominio del parlamento , pero que está listo para esta tarea, con mucha fe y esperanza a través de un trabajo que llevará a cabo de manera coordinada con el pueblo.

MÁS EDUCACIÓN Y MÁS SEGURIDAD.

“La educación es la base de todo y nadie se da cuenta, nadie apuesta por ella, ¿Cómo es posible que nuestros maestros no reciban sueldos dignos, nuestros estudiantes no tengan suficiente infraestructura para estudiar, y nuestros jubilados pasen hambre y deshonra? Todo esto debe de cambiar, yo haré que cambie”, mencionó.

Como propuesta en educación el profesor Juan Quispe proyecta una iniciativa legislativa de homologación de sueldos para los docentes de todos los niveles, refiriendo que un docente bien pagado es un docente feliz, que traduce esta satisfacción en las aulas, produciendo buenos alumnos, que a la postre serán buenos profesionales, que finalmente construirán una sociedad mejor.

Además tiene previsto un proyecto de ley que declare necesidad de urgencia la infraestructura educativa a nivel nacional y una reforma constitucional de la Ley 31097, que aprueba que el Estado destine sólo un 6% del PBI a la educación.

“Muchos candidatos prometen y prometen, y no saben ni cómo van a viabilizar sus proyectos. Mi equipo y yo la tenemos clara, para el tema educativo plantearemos la absorción del canon turístico minero y gasífero y una reforma constitucional para el aumento del PBI para educación, a por lo menos el 10%, sí se puede, y lo haremos”, acotó.

Sobre el tema seguridad mencionó sentirse cansado de que las personas no puedan salir a la calle tranquilas, sin miedo a que los asalten; que los niños no puedan jugar en los parques, sin temor a que los secuestren; y que no se pueda abrir ningún negocio sin miedo a que los coaccionen, refirió que se necesita un cambio de raíz para devolverle la constitucionalidad y la seguridad a nuestra Patria y que eso se logrará por medio del Legislativo, que emplazará al presidente de la República para promover las reformas constitucionales que hagan falta a fin de traer paz y tranquilidad al territorio nacional.

SEPARAR A LOS EXTRANJEROS BUENOS DE LOS MALOS.

El candidato por el PPC apuntó que este trabajo iniciará expulsando a todos los extranjeros con requisitoria vigente, con condenas firmes en su país, indocumentados y que han sido denunciados por cualquier tipo de delito en Perú o en su país de origen.

“No podemos permitir que la escoria siga haciendo de las suyas en nuestra casa. Basta ya de que el Estado voltee la cara y deje a la población con el problema de los asaltos, violaciones y homicidios, no promuevo la discriminación ni xenofobia, pero sí pretendo echar a todo malviviente que no le gusta el trabajo y la plata honrada; que los buenos se queden, el resto fuera del Perú”, citó.

Culminó mencionando que, de ser necesario promoverá la salida del país de distintos pactos y acuerdos internacionales que propician la estadía y refugio de cualquier persona extranjera, sin tener en consideración su hoja de vida ni antecedentes penales y policiales.

Finalmente el profesor Juan Quispe, aclaró que su campaña es bastante austera, pero que está haciendo los modos posibles para visitar las provincias y conocer de primera mano qué es lo que el pueblo necesita y lo que la gente quiere de sus congresistas. Llamó a todos los cusqueños y peruanos a no perder la fe ni la calma en medio de esta pandemia, rogando a todo mundo a continuar con el lavado de manos, distanciamiento social y uso de elementos de protección “La guerra aún no ha terminado, yo sé que podemos vencer al coronavirus, unidos y conscientes somos más fuertes, y todo lo podemos, nunca lo olviden”, finalizó.