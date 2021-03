Los candidatos a la presidencia de la República: Julio Guzmán (Partido Morado) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular), se hallan en un encono de dimes y diretes, en medio de declaraciones de ambas partes, que incluso acabarían con sendas denuncias y procesos judiciales por difamación.

Mientras Julio Guzmán acusó a su oponente de “proteger a algunos miembros del Sodalicio”, acusados de pedofilia, el representante de Renovación Popular dijo que “sus abogados se encargarán del asunto, ya que él no tiene tiempo”.

A su vez, Yorry Wharton, candidato al Congreso por Renovación Popular dijo que él mismo denunciará a Julio Guzmán. “Procedemos a denunciarlo por el delito de difamación agravada. Delito sancionado con una pena de hasta tres años de cárcel”, escribió el aspirante al Parlamento.

En medio de esta controversia Julio Guzmán llegó a la ciudad de Cusco, donde volvió a la carga, retando a Rafael López Aliaga a un debate en vivo y en directo, nada menos que con el periodista Beto Ortiz como moderador.

“Al señor López Aliaga ya le he dicho que por cachetada que me de, yo le voy a mandar dos cachetadas así que si me manda un insulto yo le voy a mandar dos, en lugar de estarme mandando cartas notariales a través de su fuerza de choque lo que yo le pido es que debata conmigo, lo invito a que debata en su canal preferido Willax, y que el moderador sea Beto Ortiz, dígame la fecha y la hora y yo encantado de estar ahí”, señaló.

Sobre las denuncias que se estarían preparando en su contra, Julio Guzmán refirió que en lugar de mandar a sus congresistas, Rafael López Aliaga debería preocuparse más en pagar todos sus impuestos, que el lo que el pueblo está esperando.

Guzmán Cáceres aprovechó el momento para dirigirse también a su contendor Yonhy Lescano de Acción Popular, a quien calificó de mentiroso, al ofrecer cinco millones de puestos laborales, asegurando que como economista ve que esto es totalmente inviable en medio de la situación en la que está Perú.

Sobre George Forsyth de Victoria Nacional, aseguró que no tiene ninguna clase de experiencia para gobernar un país, y que ser presidente de la República va más allá de tener buenas intenciones. “El señor Forsyth es un conjunto vacío, es un arquero sin equipo, puede tener buenas intenciones, pero para gobernar el país se necesita conocimiento, esto no es una broma, él no tiene planteamientos concretos”, finalizó.