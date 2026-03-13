La mañana del último viernes fueron trasladados hasta Cusco siete funcionarios de la Municiplidad Distrital de Machu Picchu, detenidos un día antes, presuntamente libando bebidas alcohólicas en el interior de las instalaciones municipales donde laboran.

Hasta las instalaciones de la Policía Anticorrupción de Cusco fueron trasladados: Emil Suylo, Washington Sivincha, Humber Huillca, Carlos Loyaga, Edison Arias, Edwin Canaza Y Hussein Quispe. Todos ellos inmersos en la presunta comisión del delito contra la administración pública, en su modalidad de peculado de uso, en agravio del Estado Peruano.

La detención se llevó a cabo la tarde del pasado jueves, cuando la Policía recibió información sobre la presencia de personas libando bebidas alcohólicas dentro de las citadas instalaciones ediles. Al ingresar, los agentes del orden sorprendieron a los sujetos en flagrancia, procediendo de inmediato con su detención y traslado a la dependencia policial. Las diligencias se realizaron en coordinación con el Ministerio Público.

“La Policía verifica la presencia de un grupo de funcionarios libando licor e inmediatamente son detenidos, posteriormente hoy están siendo puestos a disposición de la Policía Anticorrupción, ellos estaban tomando licor, aducen que se habían reunido porque estaban motivados, ellos saben los alcances penales que acarrean estos actos”, refirió tras el hecho el general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco.

Cabe resaltar que entre los detenidos figuran el gerente municipal, el gerente de Recursos Humanos así como jefes de distintas oficinas y encargaturas.