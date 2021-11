Recientemente el Congreso de la República aprobó una moción de interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien deberá comparecer ante el hemiciclo para responder hasta 47 interrogantes sobre presuntas irregularidades en su cartera.

Esta iniciativa fue presentada por la bancada de Fuerza Popular y se admitió con 48 votos a favor, 57 en contra y 02 abstenciones, recordemos que sólo se necesita un tercio del total de congresistas (120) para aceptar este tipo de planteamientos.

Al respecto de su interpelación, el ministro Juan Silva, respondió desde Cusco que no tiene ninguna dificultad en ir al Congres o, incluso señaló que irá cuantas veces se le cite y cuantas veces sean necesarias.

“Normal, iré las veces que sea necesario, no tengo miedo, no hay ningún inconveniente”, citó en un primer momento. Luego ante la interrogante sobre si esta clase de interpelaciones desestabilizan al Gobierno mencionó que no es así, “todo sigue su curso, todo tiene su momento”.

Sobre la moción de vacancia del presidente Pedro Castillo, presentada por la congresista Patricia Chirinos, mencionó que eso “ya quedó sin efecto” y que después de todo respeta su decisión, “eso ya es cuestión de la señora y nosotros no podemos interponernos a eso”, acotó.

Acerca del pedido de interpelación, sus impulsores refirieron que se presentó por tenerse indicios de ‘irregularidades’ en la gestión de Juan Silva, además de presuntas contrataciones ilegales en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como ‘malas tomas de decisión’ en la Sutran y la Atu.

DATO:

- El titular de Transportes llegó a Cusco a fin de presentar al Consorcio Natividad, que se encargará de los trabajos físicos de la obra Aeropuerto Internacional de Chinchero. También estuvieron presentes los titulares de Comercio Exterior y Turismo y Vivienda, con quienes compartió otras actividades.





*Vídeo/Cortesía: N. Larico.