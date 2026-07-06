La ciudad de Cusco es la sede de la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), la cual se lleva a cabo del 8 al 10 de julio de 2026. El evento internacional reunirá a delegaciones y ministros de más de 30 países del continente con el fin de fortalecer la cooperación hemisférica, la seguridad y la defensa.

A propósito de este certamen, las autoridades cusqueñas y nacionales supervisaron y coordinaron los planes de seguridad desde sedes claves como el Cuartel Huancaro (Comandancia General de la 5.ª Brigada de Montaña), municipalidad de Cusco, Gobierno Regional Cusco y otros emplazamientos.

El ministro de Defensa de Perú, Amadeo Flores, junto con el viceministro de Políticas para la Defensa, Walter Chávez, llegaron a Cusco el último lunes para coordinar las mesas de articulación.

“Son 18 ministros y 32 delegaciones del mundo que ya han confirmado su presencia en Cusco, el evento empieza el día 8 con una plenaria e izamiento junto con el presidente de la República (...) Queremos establecer alianzas que nos ayuden a priorizar el tema de seguridad para tener apoyos documentados y permanente interacción e intercambio de experiencias. Las políticas nacionales trascienden más allá de un gobierno, son acuerdos que no afectan las líneas de gestión, el Estado debe seguir fomentando estas políticas”, señaló el ministro de Defensa peruano.

DATO:

El objetivo central de este encuentro sería consolidar mecanismos de coordinación hemisférica ante los distintos desafíos de seguridad regional y mundial. Además de este foro multilateral de defensa, Cusco recibió recientemente a otros miembros del Poder Ejecutivo en un encuentro donde se desarrollaron actividades oficiales enfocadas en la descentralización de la enseñanza y la interculturalidad escolar.