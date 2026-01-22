En Cusco, específicamente en el distrito de Wanchaq, se encuentra en marcha el Taller de Habilidades Sociales, atendiendo a niños desde los ocho años en grupos organizados por edades, con un enfoque que busca mejorar la forma en que se comunican, escuchan y conviven en su vida diaria.

“Esta iniciativa nace frente a un problema que se repite desde hace varios años; muchos niños presentan dificultades para expresarse, escuchar y manejar sus emociones, lo que genera conflictos en la escuela, en la familia y en su entorno. Ante esta realidad, el distrito decidió actuar desde lo académico, de la mano con lo humano,” indicó el alcalde de Wanchaq, William Peña.

Entre tanto, explicó que Wanchaq es uno de los pocos distritos y posiblemente el único en la región Cusco, que desarrolla talleres especializados en habilidades sociales con este nivel de enfoque. “Nuestros niños tienen que aprender a comunicarse. Enseñamos empatía, asertividad, inteligencia emocional y cómo aplicar todo eso en casa, en el colegio y en la vida cotidiana”, señaló.

Se supo que el taller combina teoría y práctica, con dinámicas que permiten a los niños experimentar cómo hablar, escuchar y resolver conflictos. El trabajo se realiza en grupos de 20 a 25 niños, con atención personalizada gracias a un equipo conformado por dos psicólogos y siete internos de psicología. “La idea es que lo aprendido no se quede aquí. Queremos que los niños lleven estas herramientas a sus hogares, que sepan hablar con respeto, expresar lo que sienten y escuchar a los demás. Esa es una necesidad real que los padres también nos transmiten”, agregaron los especialistas.

Como parte del programa, también se vienen desarrollando talleres para padres de familia, con el fin de reforzar en casa lo que se trabaja con los niños. “Si el entorno no cambia, el avance se pierde. Por eso trabajamos también con las familias”, explicaron.