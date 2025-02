En el marco de la sexta sesión extraordinaria del Consejo Regional Cusco, el gobernador regional, Werner Salcedo, planteó la necesidad de políticas y acciones efectivas que prioricen las demandas de los cusqueños para el desarrollo de la región. Fundamentó que no permitirá que salga ‘una molécula de gas’ de Camisea durante su administración si no se ejecuta un gasoducto para Cusco.

“El gasoducto para Cusco y el sur va. La palabra se respeta, no se negocia. La seguridad energética del Perú depende del gasoducto sur. Es un tema técnico, no político. La Planta de Kepashiato es un derecho, no una opción. No aceptamos hogares en la oscuridad. Exigimos cumplimiento, no excusas”, indicó.

La autoridad cusqueña, rechazó cualquier extracción adicional si no se atienden las necesidades de la región, exigiendo la reactivación del gasoducto sur como un proyecto estratégico. “No se extraerá una molécula de gas del Cusco si no se asegura que este recurso beneficie primero a nuestra región y al sur del país,” manifestó.

CASO SANCTUARY LODGE

Respecto al hotel turístico, reiteró que no renovará el contrato de concesión a la empresa Perú Belmond Hotels. “El Sanctuary Lodge debe dejar recursos al Cusco”, citó tras exigir la transferencia de funciones del sector cultura al gobierno regional para garantizar una mejor administración del Santuario de Machu Picchu.

Cabe indicar, que una adenda cuestionada, firmada en 2013, extendió el contrato de esta empresa hotelera hasta mayo de 2025, fecha en la que, según el gobernador cusqueño, los inversionistas de fuera tendrán que irse.

“Es hora de un cambio estructural, de políticas claras que respeten la riqueza cultural, social y económica de la región”, culminó.