El último miércoles, los pobladores de Fuerabamba que se hallaban en los predios de Las Bambas, fueron desalojados por la Policía, dejando el saldo de una docena de heridos e igual número de detenidos, sin embargo para el jueves los manifestantes volvieron a reagruparse, dirigiéndose una vez hacia el campamento minero y chocando con la Policía.

Desde las 10:00 horas cientos de comuneros se trasladaron hacia la entrada principal del campamento minero, lanzando piedras contra la seguridad del lugar y el contingente policial de resguardo, siendo dispersados con gas lacrimógeno como ocurrió un día antes.

En recientes declaraciones del presidente de la comunidad campesina de Fuerabamba, Edison Vargas, este señaló que “no temen a la muerte” y que recuperarán los terrenos que le vendieron a la mina hace ocho años, a toda costa.

VAN A LA GUERRA.

“Acá ya no hay esperanza, la decisión del pueblo es que Las Bambas no va y por eso no vamos a dejar de luchar, Las Bambas nos ha declarado la guerra ayer, eso no se queda acá, estamos bien adoloridos y si nos encarcelan así tendrá que ser”, señaló el dirigente comunal.

También enfatizó que ya no esperan una mesa de diálogo ni buscan reunirse con las autoridades de la Presidencia de Consejo de Ministros ni representantes de la minera, simplemente no dejarán que Las Bambas vuelva a operar desde la fecha.

“Las Bambas no va a reiniciar sus operaciones, hay heridos, hay desaparecidos, no vamos a dejar esta lucha. El estado de emergencia no nos intimida, en este momento vamos a entrar a nuestro predio y ahí queremos que nos maten, no tenemos miedo a la muerte, vamos a retomar nuestra posiciones estamos dispuestos a todo”, finalizó.

Pese a que las autoridades mencionaron que hasta ayer se habían registrado tres heridos (dos comuneros y un personal de la mina) y 11 detenidos, los pobladores de Fuerabamba acusan más de 100 heridos y hasta 50 desaparecidos, también indican que la mina ha contratado personal de seguridad extranjero, a quienes responsabilizan por los enfrentamientos.

DATO:

- El principal pedido de Fuerabamba es la compra de 180 hectáreas de terreno para pastoreo, ya que señalan no tener en Nueva Fuerabamba. Desde la mina aseguran que la población debía organizarse y establecer una comisión de compra, cosa que no se habría dado.