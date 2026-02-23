Lo que debía ser un desayuno de rutina se convirtió en toda una tragedia para una familia en Cusco, que consumió carne de sapo sin contar que este era altamente venenoso, ocasionando la muerte de los menores de edad y dejando a otros seis miembros de la familia hospitalizados.

El hecho se registró en la localidad de Alto Parijari - Unión Asháninka - La Convención, donde la familia Inti Machunque atrapó un sapo supuestamente comestible, preparándolo para el desayuno.

“Mi hermano se ha comido sapo del monte, como vive en la chacra lo capturaron, lo habían pelado y se lo ha comido con huevitos y todo”, citó el hermano de Diomedes Inti, padre de familia afectado.

Tras la ingesta de este anfibio se presentaron las primeras molestias y dos menores de edad perdieron la vida antes de poder ser trasladados hasta un centro de salud, siendo así que los padres y sus otros cuatro hijos permanecen hospitalizados hasta el momento.

A propósito del tema, Jhony Crisostomo, director Red Salud del Vraem, declaró que los demás parientes afectados se hallan en observación.

“Ocho miembros de la familia tomaron en desayuno los huevos y la carne de un anfibio, no se dieron cuenta que era venenoso, han fallecido dos niños, el papá y mamá están en observación junto a sus otros cuatro hijos. Ellos manifiestan que es costumbre consumir este tipo de sapo”.

Cercanos a la familia mencionaron que el consumo de este tipo de carne es ampliamente difundido en zonas de selva, sin embargo la familia en mención no se habría percatado de que el sapo que capturaron era de una variedad venenosa.