En un hecho histórico para el desarrollo energético y social de la región Cusco, se inauguró las instalaciones de la primera vivienda beneficiada con gas domiciliario en el ámbito cusqueño, esto a través de la primera Planta Satélite de Regasificación de Gas Natural (PSR-GNL), ubicada en el distrito de San Jerónimo.

La puesta en marcha de esta infraestructura fue inaugurada por el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, junto al ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, a través del financiamiento del Fondo de Inclusión Social Energético (Fise).

Durante su intervención, la autoridad cusqueña destacó que este proyecto representa un acto de justicia social y reivindicación histórica para Cusco. “Durante décadas, nuestra región fue productora de gas, pero no beneficiaria. Hoy el Estado cumple y el gas llega a los hogares cusqueños para mejorar su economía, su salud y su calidad de vida. El proyecto contempla la operación de una planta autónoma y la construcción de más de 25 kilómetros de redes de distribución. La proyección inmediata es expandir la conexión domiciliaria a 8 000 familias en el futuro cercano”, afirmó.

De esta manera, la región cusqueña se integra al sistema nacional de gas natural, iniciando una nueva etapa que permitirá cerrar brechas históricas y consolidar un acceso mas rápido y económico al gas. Además de las viviendas, el proyecto contempla futuras conexiones para comercios e instituciones sociales, impulsando el desarrollo y la reactivación económica local.

“El gas natural no es un privilegio, es un derecho que hoy empieza a hacerse realidad en Cusco, reafirmamos el compromiso para seguir implementando proyectos estratégicos que garanticen desarrollo sostenible, equidad energética y bienestar social para todos los cusqueños”, culminó la autoridad cusqueña.