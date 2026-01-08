Recientemente en Cusco se presentó oficialmente el libro ‘Mercado de San Pedro: 100 años’, cumpliendo el compromiso asumido con la historia y la memoria de la ciudad tras la conmemoración del centenario del emblemático mercado central de Cusco.

Esta publicación, que constituye un valioso legado documental destinado a las futuras generaciones, fue trabajo de la municipalidad de Cusco y ofrece una lectura rigurosa del recuento de la transformación del Mercado San Pedro, a través de documentos históricos, fotografías y testimonios que narran su concepción, construcción y consolidación.

Asimismo, destaca las decisiones políticas y los desafíos que marcaron el desarrollo del Cusco moderno, así como el rol fundamental del mercado en la dinámica económica y social de la Ciudad Imperial.

Más allá de su función como centro de abastos, el Mercado San Pedro es presentado como un espacio patrimonial vivo, considerado el corazón palpitante del Cusco y un símbolo de las luchas de reivindicación social, donde la tradición y la modernidad conviven de manera permanente.

“La publicación reafirma el valor cultural, histórico y social de este emblemático recinto, rindiendo así un merecido homenaje a los comerciantes y trabajadores que, con esfuerzo diario, le dan vida y continuidad, del mismo modo, ratifica el firme compromiso de la Municipalidad Provincial del Cusco, con la preservación del patrimonio y la identidad de los cusqueños”, citó el alcalde de Cusco, Luis Pantoja, en la ceremonia de presentación de la obra.





DATO:

- El Mercado Central San Pedro de Cusco, en noviembre de 2024 fue declarado monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura. Datos históricos citan que su construcción primaria fue diseñada por el afamado arquitecto francés, Gustav Eiffel.