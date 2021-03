Rafael López Aliaga llegó a Cusco en medio de su campaña por la presidencia de la República, y tras su arribo al Aeropuerto Velasco Astete en un avión chárter, participó de una caravana por la ciudad, para luego ofrecer breves declaraciones.

Es así que, a la pregunta sobre sus vínculos laborales con el multimillonario George Soros, para quien el candidato siempre tuvo duros calificativos, señaló que no lo conoce ni le gustaría hacerlo y que él no tenía conocimiento de quién compraba las acciones de su empresa, ya que estas cotizan en la bolsa.

“A una empresa registrada en bolsa puede venir Soros o cualquier otra persona y comprar acciones cuando le de la gana, yo no puedo restringir que entre Soros o nadie, si el señor Soros ha comprado un 1% de acciones que se han invertido en Cusco en hotelería o en trenes, no lo puedo prohibir, yo no conozco a Soros ni me interesa conocerlo”, citó.

Rafael López Aliaga señala que no sabía que Soros compraba acciones de sus empresas

Luego tuvo calificativos peyorativos para el periodista que reveló los vínculos empresariales que Rafael López Aliaga tuvo con George Soros, que era constantemente mencionado entre los inversionistas de su holding de empresas.

“Si es por la plata en Perú, que es puesta por una empresa (ininteligible) mundialmente, es problema de él (George Soros), pero no llega ni al 1%, Eso lo ha sacado Gorriti (la nota periodística), que es tan ignorante que no sabe que yo no puedo prohibirle ni a Soros ni a nadie a comprar acciones en bolsa. Cómo prohíbes que se compre, ni sabes si Soros está detrás, los nombres que llegan no dicen Soros, puede ser Pedro Pérez”, acotó.

Rafael López Aliaga en Cusco. Foto: Juan Sequeiros

Tras esto terminó su conferencia de manera abrupta y se retiró para dar un ’balconazo’ y dirigirse desde las instalaciones de un conocido hotel de Cusco, a los partidarios de Renovación Popular que lo estaban esperando.

Según un reporte emitido por IDL Reporteros, el candidato presidencial Rafael López Aliaga, reportaba, a través de sus empresas (Perú Real State y Perú Holding y Turismo), a George Soros como su socio comercial ante la Superintendencia del Mercado de Valores, calificando su participación como la de un “inversionista institucional internacional”, como se muestra en varios documentos.