En el contexto de las celebraciones por los 100 años de vida institucional de la I.E. N° 51014 ‘Romeritos’ en Cusco, la Municipalidad Distrital de Wanchaq, rindió homenaje a más de 30 docentes, reconociendo con resoluciones su esfuerzo y dedicación en la formación de generaciones de estudiantes.

“Los maestros son el verdadero motor de la institución. Un docente no solo transmite conocimientos, es un guía y un mentor que moldea el futuro. La historia de Romeritos está escrita en las aulas y en la huella que dejan sus profesores en la vida de sus estudiantes”, expresó, William Peña, alcalde de Wanchaq.

Durante su intervención, destacó el avance de la construcción de la infraestructura de la institución, obra gestionada con el Gobierno Regional del Cusco y que responde a una necesidad largamente esperada.

“Romeritos celebra 100 años de historia, pero al mismo tiempo se prepara para un futuro de excelencia con una infraestructura que permitirá a nuestros jóvenes estudiar en mejores condiciones. Esta es una obra que marcará un antes y un después en la educación de Wanchaq”.

