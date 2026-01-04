A casi una semana del lamentable choque de trenes en la vía férrea Cusco - Ollantaytambo - Machu Picchu, que dejó como saldo una persona fallecida y más de 100 heridas, las investigaciones continúan, y las autoridades buscan establecer realmente qué ocurrió aquella tarde del 30 de diciembre último.

Es así que, luego de la evacuación, auxilio y tratamiento de los heridos, ahora las autoridades cusqueñas y nacionales se avocan a realizar todas las indagaciones de orden, que procuran, además de establecer culpabilidades, generar protocolos que eviten esta clase de siniestros nuevamente.

En medio de estas investigaciones, Correo tuvo acceso a un informe presentado a la Presidencia del Consejo de Ministros, donde PeruRail, una de las empresas involucradas en el accidente, informa de manera detallada, según sus indagaciones particulares, qué habría desencadenado el choque ferroviario.

“Respecto a las circunstancias en que se produjo el accidente, según el reporte de Ferrocarril Transandino S.A., es importante señalar que, al tratarse de una vía férrea de una sola línea, la circulación segura de los trenes se realiza por tramos, mediante Autorizaciones de Uso de Vía (AUV), las cuales establecen de manera precisa los límites, indicaciones y restricciones para cada recorrido (...) El tren de Inca Rail contaba con una AUV que le autorizaba a circular únicamente hasta el Km. 93.8, en el sector Pampacahua, punto en el que debía detenerse y esperar a que el tren de PeruRail ingresara al desvío correspondiente antes de continuar su marcha con una nueva autorización”, cita textualmente una parte del informe.

Luego indica: “No obstante, el tren de Inca Rail no se detuvo en el punto indicado, avanzando hacia un tramo no autorizado y, aproximadamente 400 metros más adelante, en el kilómetro 94.3, impactó con el tren de PeruRail. Cabe precisar que este era un itinerario habitual, con instrucciones y recorrido diario y conocido por los maquinistas, sin que se hubiera registrado ninguna alteración en la programación ese día”.

Esto reforzaría la hipótesis que manejan las autoridades policiales y del Ministerio Público, sobre un presunto error humano que ocasionó el fatal choque. Finalmente, el informe enviado a Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros, y firmado por Laurent Carrasset, gerente general de PeruRail, aún sería evaluado por las instancias oficiales correspondientes, que hasta el momento no han emitido opinión de avance acerca de las indagaciones tras este lamentable incidente ferroviario.

Mientras tanto, desde ambas empresas ferroviarias informaron que sus pasajeros fueron evacuados y tratados con éxito en distintas clínicas de Cusco, quedando hasta el momento únicamente cuatro personas hospitalizadas, habiendo sido las demás evacuadas hacia Lima y posteriormente a sus países de origen.