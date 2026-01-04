El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la comunidad peruana en Venezuela cuenta con un número telefónico de emergencia para recibir asistencia consular ante cualquier situación urgente.

La medida busca garantizar atención oportuna a los connacionales en el actual contexto de inestabilidad.

La Cancillería precisó que las comunicaciones deben realizarse con la Sección de Intereses del Perú, a cargo de la Embajada de Brasil en Caracas, mediante el número de emergencia (00) 58 414 222 4598, habilitado para atender requerimientos inmediatos.

El anuncio se produce tras el giro en la situación política venezolana, luego de la detención de Nicolás Maduro por fuerzas especiales de Estados Unidos.

En ese marco, el Gobierno peruano reafirmó su compromiso con el derecho internacional, la paz y los derechos humanos, e informó que mantiene un monitoreo permanente de la situación de la comunidad peruana, además de exhortar a una pronta transición democrática en Venezuela.