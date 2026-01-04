La audaz captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, por las fuerzas especiales estadounidenses en la madrugada del sábado fue “como un show televisivo”, aseguró Donald Trump en una entrevista.

Estos fueron los detalles de la operación, llevada a cabo tras meses de creciente presión militar contra Caracas, según narraron el presidente estadounidense y el jefe del Estado Mayor conjunto, el general Dan Caine.

Los preparativos

“Fueron meses de trabajo de nuestros colegas de los servicios de inteligencia, para saber dónde hallar a Maduro, para entender cómo se movía, dónde vivía, dónde viajaba, qué comía, qué vestía, cuáles eran sus animales de compañía”, aseguró el general Caine en rueda de prensa.

“Observamos, esperamos, nos preparamos, nos mantuvimos pacientes y profesionales. Esta misión fue meticulosamente planificada, tomando lecciones de décadas de misiones a lo largo de muchos años, décadas”, añadió.

La decisión

De acuerdo con una entrevista televisiva que concedió Trump, la operación en Venezuela se iba a ejecutar “hace cuatro días”, pero las condiciones meteorológicas no eran las adecuadas.

“La meteorología tiene que ser perfecta. Algunas nubes más de las que pensábamos, pero estuvo bien. De repente se abrió, y dijimos: ‘Vamos’. Fue simplemente increíble”, reveló Trump en entrevista televisiva.