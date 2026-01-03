El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras advertencias este sábado contra Colombia y Cuba durante una conferencia de prensa en Palm Beach, Florida, tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro. El mandatario norteamericano acusó directamente al presidente colombiano Gustavo Petro de estar involucrado en el narcotráfico que afecta a su país.

En esa línea, Trump se refirió específicamente al mandatario colombiano, con quien ha tenido enfrentamientos públicos en meses recientes.

“Él está produciendo cocaína y la están enviando a Estados Unidos, así que sí, tiene que cuidarse el trasero”, declaró Trump.

El mandatario colombiano había reaccionado previamente contra las acciones militares de Washington en territorio venezolano.

En un pronunciamiento pasado, Petro denunció la operación estadounidense como un “ataque a la soberanía” de América Latina y advirtió que generaría una crisis humanitaria en la región.

Trump señala a Cuba como próximo objetivo

La captura de Maduro generó alarma particular entre los aliados del líder chavista, especialmente en la isla comunista.

“Cuba es un caso interesante. Ese sistema no ha sido muy bueno para Cuba. El pueblo lleva sufriendo muchos años”, sostuvo Trump.

El líder de la Casa Blanca sugirió que Cuba podría ser el próximo país en la mira de Washington. “Creo que Cuba será algo de lo que acabaremos hablando”, añadió.

Marco Rubio respalda comentarios de Trump

El secretario de Estado Marco Rubio, de origen cubano, acompañó a Trump en la conferencia y lanzó su propia advertencia al régimen de La Habana.

“Si yo viviera en La Habana y formara parte del gobierno, estaría al menos un poco preocupado”, declaró Rubio en Florida junto al presidente.

Durante su discurso, Rubio calificó duramente la situación política en la isla caribeña.

El secretario de Estado describió a Cuba como “un desastre” gobernado por “hombres incompetentes y seniles”.