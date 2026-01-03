La localidad fronteriza de Aguas Verdes, en Tumbes, opera con total normalidad pese a la tensión política generada en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. El tránsito en la frontera Perú-Ecuador se desarrolla sin inconvenientes, principalmente con ciudadanos ecuatorianos cruzando la línea, según reportes desde la zona.

Los trabajadores y comerciantes de Aguas Verdes continúan sus labores habituales sin alteraciones pese al contexto regional. La ciudad fronteriza mantiene su dinámica comercial habitual sin reportes de afectaciones.

Venezolanos residentes expresan preocupación

Pese a la aparente tranquilidad, los ciudadanos venezolanos que residen en la zona norte del Perú manifestaron inquietud por la situación de sus familias tras los últimos acontecimientos en su país de origen. Algunos llevan más de una década viviendo en territorio peruano, mientras otros cuentan con pocos meses de residencia.

Los migrantes indicaron temor por la seguridad de sus seres queridos y prefieren esperar el desarrollo de los acontecimientos.

Varios migrantes señalaron dificultades para contactar a sus familias en Venezuela. Hasta el momento, en Tumbes no se han registrado pronunciamientos oficiales de asociaciones o dirigentes venezolanos residentes.

No se ha observado presencia masiva de ciudadanos venezolanos intentando ingresar o salir del Perú por la frontera norte, manteniendo la situación bajo control en la zona.