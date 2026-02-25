Un atraco de película, con persecución y balacera incluida, se registró en la ciudad de Cusco, donde un grupo de facinerosos asaltó una unidad particular, llevándose casi cuatro millones de soles y 60 kilos de oro, según denunciaron las víctimas.

El hecho se registró la noche del último martes en la zona de Horacio Zevallos, perteneciente al distrito cusqueño de San Sebastián, donde la camioneta con placa de rodaje T7C-155, fue alcanzada por otras dos camionetas, de donde habrían descendido un promedio de 10 asaltantes portando armas de corto y largo alcance, como confirmó el general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco.

“Fue un salto y robo a un empresario dedicado a la minería, que habría retirado del banco tres millones 900 mil soles y 720 mil dólares, y habría acopiado 60 kilos de oro que fueron robados; lo interceptan utilizando dos camionetas, en un número de 10 a 12 delincuentes procedentes de Puno, Puerto Maldonado e Ica”, refirió el mando policial.

También señaló que tras el hecho se activó un plan cerco, por el que se pudo capturar a tres presuntos integrantes de la banda de asaltantes, quienes fueron detenidos a bordo de uno de los vehículos que habría participado del atraco.

“Se pudo intervenir al dueño de una de las camionetas que participó en el hecho, a su pareja y una tercera detenida, todos de Puno; en un hotel habrían planificado el asalto y robo. Ya tenemos identificados a los otros integrantes de esta banda”, acotó.

Se supo que una tercera camioneta de color rojo fue abandonada cerca al lugar del hecho, cuyos ocupantes habrían escapado en distintas direcciones a fin de no ser intervenidos por las autoridades.

Tras lo ocurrido se confirmó que dos personas resultaron heridas en el tiroteo: el conductor de un bus que pasaba por el lugar, Mauro Huamán (42) y el menor de nombre José Francisco (15), quienes fueron auxiliados al Hospital Regional del Cusco, donde permanecen con diagnóstico reservado.

“El agraviado debe sustentar la procedencia del dinero y del oro, esto no viene de ahora, es producto de un seguimiento, conocimos que el atraco se debió llevar a cabo aún el 12 de febrero pero recién se desarrolló anoche”, ultimó el jefe de la Policía en Cusco.

Un equipo de peritos se halla levantando muestras y haciendo análisis a los vehículos abandonados y casquillos de bala hallados, mientras la alerta policial se ha enviado a toda la región imperial.