Hace exactamente una semana, el 30 de diciembre del año pasado, un accidente ferroviario paralizó todo el país. Dos trenes que llevan locales y turistas a Machu Picchu colisionaron frontalmente, dejando un lamentable saldo de un fallecido y 104 heridos.

Tras el hecho, las víctimas fueron auxiliadas a distintas clínicas y centros de atención de Cusco, recuperándose poco a poco. Muchos de los pasajeros eran turistas extranjeros, quienes solicitaron su alta voluntaria para retornar a sus países y culminar su recuperación en casa.

Entre los heridos se contaron cusqueños, turistas nacionales y turistas internacionales, provenientes de: Estados Unidos, Canadá, Japón, China, India, Brasil, Argentina y otros países.

Desde la Gerencia Regional de Salud se monitoreó la atención de las víctimas, y se dio cuenta de cuántas ya habían sido dadas de alta médica y voluntaria, siendo que a la fecha solamente queda un paciente hospitalizado.

Esta información fue confirmada por el director de Inteligencia Sanitaria Cusco, Álex Jaramillo, quien también refirió que, de los últimos en ser dados de alta se hallan dos ciudadanos canadienses, quienes salieron de Cusco rumbo a Lima y posteriormente su país de origen.

De otro lado, las investigaciones para establecer las causas del siniestro continúan a manos de la Policía y el Ministerio Público. Las autoridades involucradas en el tema se reunirán este 8 de enero en Lima para buscar nuevos protocolos de viaje y evitar este tipo de accidentes.