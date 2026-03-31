Sujetos trasladaban 131 kilos de cocaína en la tolva de una camioneta en Cusco

Efectivos policiales del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas del Cusco, lograron la detención de cuatro sujetos por su presunta implicancia en la comisión del delito contra la salud pública - tráfico ilícito de drogas, tras caer en posesión de 131 kilos de alcaloide de cocaína.

El hecho se registró en el sector Huayracpunku del distrito de Ollantaytambo – Urubamba, donde Nestor H. (57), Delfin M. (40), Clever G. (40) y Jhonathan M. (38), fueron intervenidos cuando se desplazaban a bordo de los vehículos de placa de rodaje X6B-374 (unidad de avanzada o ‘liebre’) y BBU-741 (camioneta de carga).

Durante el registro vehicular de esta última unidad, el personal policial halló en la tolva tres sacos de polietileno conteniendo 128 paquetes compactos tipo ladrillo, forrados con cinta de embalaje color amarillo, con una sustancia blanquecina pulverulenta que, al ser sometida al reactivo químico, dio positivo para alcaloide de cocaína.

Durante el registro personal, los agentes del orden hallaron cinco equipos móviles y la suma de S/ 900 en poder de los sujetos involucrados. Cabe mencionar que la Policía en Cusco señaló que lo incautado tiene un valor superior a los cinco millones de dólares en mercados de extranjeros.

Los detenidos, juntamente con los vehículos y el cargamento ilícito incautado, quedaron bajo custodia del personal especializado a fin de realizar el pesaje, lacrado y continuar con las investigaciones correspondientes en coordinación con el representante del Ministerio Público.