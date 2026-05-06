El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.5 ocurrido durante la madrugada de este martes 6 de mayo en la región Cusco.

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0255, el movimiento telúrico se registró a las 02:25:19 a. m. y tuvo una profundidad de 36 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0255

Fecha:06/05/2026 02:25:19

Mag:3.5

Prof:36km

Lat:-11.68

Long:-73.15

Int:II-III Comunidad Camisea

Ref:23 km al O de Comunidad Camisea, La Convención - Cuscohttps://t.co/p85VtqMphl — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 6, 2026

Epicentro en La Convención

El epicentro fue localizado a 23 kilómetros al oeste de Comunidad Camisea, en la provincia de La Convención, región Cusco.

El IGP informó además que la intensidad del sismo fue de nivel II-III en Comunidad Camisea, por lo que fue percibido de manera leve por la población.

Datos del reporte sísmico

Según el organismo científico, las coordenadas del evento fueron:

Latitud: -11.68

Longitud: -73.15

Magnitud: 3.5

Profundidad: 36 km

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales tras el movimiento sísmico.

El Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo.