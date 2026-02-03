La tarde del último lunes, tres obreros de una construcción particular sufrieron un accidente de trabajo, quedando en muy mal estado; con el pasar de las horas los tres perdieron la vida.

El hecho se registró en el interior de una construcción en la avenida Huáscar, ubicada a 10 minutos de la Plaza Mayor de Cusco, donde tres trabajadores cayeron junto a una plataforma elevada, quedando en muy mal estado.

Fue necesario el accionar de un equipo de rescate de los Bomberos, que realizó un trabajo de estabilización y traslado de los heridos, quienes finalmente fueron auxiliados a la clínica Pardo por agentes del Samu.

Los accidentados fueron identificados como: Prudencio Magergua (32), Noé Pariguana (27) y Julio Quintana (29). El primero de ellos falleció momentos después del rescate, mientras los otros dos habrían perdido la vida tras horas de atención en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de la citada clínica.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía a fin de investigar los hechos. En la puerta de acceso a la construcción se lee que se trata de una edificación de viviendas multifamiliares de la inmobiliaria ‘Qoyllur’ a cargo de la empresa constructora ‘Sperq’, se desconoce si los obreros laboraban para estas empresas o no.