CORPAC comunicó que, a las 12:55 p. m. de este jueves, durante el embarque del vuelo LA2025 en el Aeropuerto del Cusco, se activaron los protocolos de seguridad luego de que un menor de edad mencionara la palabra “bomba”.

La aeronave fue revisada por la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional, descartándose cualquier peligro.

Las operaciones en el terminal aéreo se desarrollan con total normalidad.

La entidad exhortó a los padres de familia a orientar a sus hijos para evitar situaciones que generen alarma y reiteró su compromiso con la seguridad aérea en el país.