A plena luz del día, dos delincuentes fuertemente armados dispararon a matar contra el alcalde del distrito de Suyo y lo dejaron mal herido.

El hecho se registró a las 10:15 de la mañana de ayer lunes en Castilla, en circunstancias en que el alcalde del distrito de Suyo, provincia de Ayabaca, Jorge Huanca Merino (58 años), conducía la camioneta de placa EAE-064 de propiedad de la Municipalidad distrital de Suyo.

Cuando el burgomaestre circulaba por la avenida Guardia Civil, a la altura del hospedaje Tercer Cielo, en el distrito de Castilla, dos delincuentes fuertemente armados lo interceptaron a bordo de una motocicleta.

El pasajero de la moto, sin mediar palabra alguna sacó a relucir un arma de fuego y le disparó a matar al alcalde.

Los pobladores al escuchar los disparos y los pedidos de auxilio del alcalde, inmediatamente llamaron al serenazgo y policía.

Precisamente los serenos de la comuna distrital auxiliaron a la autoridad edil y lo trasladaron de emergencia hacia la clínica Carita Feliz en la ciudad de Piura, donde fue atendido por el médico de turno, Wilma Coronado, quien le diagnosticó “herida de miembro inferior nivel no especificado por proyectil de arma de fuego con entrada y salida, herida en el miembro inferior y otros traumatismos en la pierna izquierda”.

Hasta la clínica también llegaron dos efectivos policiales de la comisaría de Tacalá, quienes iniciaron las diligencias para esclarecer este violento hecho y dar con la identidad y paradero de los responsables.

El personal especializado de la sección de Robos de la División de Investigación Criminal (Divincri) inició las indagaciones para determinar las causas del hecho y determinar si el ataque fue para asaltarlo porque habría retirado una fuerte cantidad de dinero de una entidad bancaria minutos antes o porque querían acabar con su vida.

Al lugar del ataque también se hizo presente el personal de la Oficina de Criminalística (Oficri) para recabar huellas dejadas por los delincuentes. Además, se ha solicitado las imágenes de las cámaras de seguridad aledañas al lugar de los hechos.

Se conoció que en el Sistema Informático de Denuncias Policiales SIDPOL, se comprobó que el alcalde de Suyo, Jorge Huanca, realizó una denuncia por extorsión el pasado 2 de mayo del año 2025, en la comisaría de Suyo.