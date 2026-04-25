



En extrañas circunstancias falleció el empresario Edison González Salas (45). El hecho ocurrió la tarde del jueves 23, en el asentamiento humano Túpac Amaru del distrito de Chaupimarca, región Pasco.

Trascendió que el empresario habría caído del sexto piso al tercero de un inmueble en construcción. Sin embargo, la esposa, Lourdes Sumarán, descarta que se trate de un accidente y sospecha que sea intencional.

Según detalló, su esposo, que no laboraba en la obra, acudió al lugar para cobrar un dinero que le adeudaba un contratista por la venta de materiales para el techado de dicho inmueble.

Después de 40 minutos, el contratista la llamó indicando que su esposo sufrió un accidente. Al llegar al hospital Carrión le informaron que llegó sin signos vitales.

En coordinación con el Ministerio Público, el personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) Pasco realiza las diligencias para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.