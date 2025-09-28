Se le notaba inquieta. Las tres latas de pintura estaban destinadas al taller de producción del penal y una trabajadora de textiles las llevaba como siempre. Cuando la pintura ya estaba al interior, los agentes INPE notaron que dos de las latas pesaban un poco más que la otra. Al revisar minuciosamente se dieron con la sorpresa de que habían sido acondicionados para trasladar droga.

Esperanza Acosta Crisóstomo (45) quedó detenida y se interroga al trabajador del INPE William Rudas que no supervisó correctamente el ingreso de dicho material.

INVESTIGAN

Esperanza Acosta, trató de hacer ingresar tres latas de pintura al interior del penal de Huamancaca Chico. Hasta horas de la madrugada de ayer, los policías antidrogas con la fiscal Esther fe la Cruz realizaron las diligencias, primero en el área de ingreso del reclusorio donde estaba Esperanza Acosta Crisóstomo, quien llevaban las tres latas de pintura. En dos de ellas había clorhidrato de cocaína, cauda uno de los dos paquetes incautados pesaba unos 300 gramos y estaban destinadas al taller de producción.

El ingreso de cada material o paquete debe ser verificado y controlado, se retuvo al trabajador del INPE William Rudas que estaba a cargo del control. “Todo lo que ingresa a los talleres de producción debe estar autorizado y firmado”, comentó un agente. La fémina, quedó detenida por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.