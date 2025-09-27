Conductores de la empresa de minivanes Galván protestaron en el frontis del Gobierno Regional de Junín (GRJ) para exigir que la fiscalización de la Dirección Regional de Transportes se realice “para todos por igual”, luego de que un día antes se acordaran operativos contra las unidades con permiso de servicio turístico que estarían operando como transporte urbano.

“Queremos que la fiscalización sea para todos, no solo para nosotros. Nuestro servicio es turístico y tenemos toda la documentación en regla”, sostuvo José Centeno, uno de los choferes. Agregó que el “servicio especial” que brindan permite embarque y desembarque de pasajeros, y beneficia a estudiantes que necesitan un viaje rápido y directo. “Los verdaderos informales son los que operan rutas sin autorización y hasta corrompen inspectores”, denunció.

Por su parte, el director regional de Transportes, Michael Palacios, recordó que la empresa Galván posee dos autorizaciones: una de régimen normal y otra de turismo otorgada por el Ministerio de Transportes, pero advirtió que “desnaturaliza el permiso turístico cuando recoge pasajeros en diferentes paraderos, compitiendo de forma desleal con el transporte urbano”.

“Si se comprueba la infracción iniciaremos el proceso para la revocatoria de la autorización”, remarcó el funcionario, quien también informó que ayer dieron inicio con las fiscalizaciones en la zona norte de la provincia.