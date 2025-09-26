La incertidumbre y el dolor no cesan. A casi diez meses de la desaparición de Samir Pillco Soto (19), su madre, Hilda Soto, junto a familiares y amigos, realizó una protesta frente a la sede de la Divincri Huancayo, exigiendo a los principales sospechosos del caso, la exenamorada del joven, Saray, y William Poma Sierra (27), revelar dónde se encuentra el cuerpo.

“Le pido a Saray y William que digan dónde está mi hijo, que hablen de una vez, que no se callen. Yo sufro y lloro por mi hijo. Por favor Saray, devuélveme a mi hijo”, expresó entre sollozos la madre de Samir.

Mientras tanto, ambos detenidos serán sometidos hoy a un examen de perfil psicológico como parte de las diligencias.

El pasado miércoles, agentes de la PNP, acompañados de la perra entrenada “Kiara”, de la unidad canina especializada en búsqueda de cuerpos, llegaron hasta la vivienda de los padres de William en el sector de Cullpa Pampa, Cullpa Alta. Tras escarbar con barretas, picos y lampas, hallaron restos de prendas quemadas, un cable de cargador y unas zapatillas, objetos que fueron recogidos para ser analizados y determinar si pertenecen a la víctima.

La familia de Samir mantiene viva la esperanza de obtener respuestas y justicia, mientras el caso continúa bajo investigación.