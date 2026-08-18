La falta de energía eléctrica en Moyaque Chico, La Máquina y Agua Rica estaría empujando a varias familias a dejar sus viviendas, según denunció el ciudadano Mauro Ramírez. El poblador sostuvo que la infraestructura de electrificación ya estaría instalada, pero que aún faltaría cancelar aproximadamente S/20 mil a ElectroDunas para ponerla en funcionamiento.

Familias abandonadas

Ramírez señaló que esta situación viene afectando especialmente a familias con niños y adultos mayores. “Son 16 familias prácticamente, con sus hijos, con sus nietos. Pero ya no están ellos, se han ido”, afirmó, explicando que algunos moradores se trasladaron a otros lugares porque no pueden desarrollar con normalidad sus actividades cotidianas sin energía eléctrica.

La carencia del servicio también tendría impacto en la educación y comunicación de los pobladores. Según indicó, algunos vecinos deben acudir a otras viviendas para recargar sus celulares, mientras los menores tienen dificultades para acceder a herramientas tecnológicas. “Hay niños que necesitan estudiar con luz”, manifestó al pedir que el problema sea atendido con prioridad.

El dirigente recordó además que la electrificación fue gestionada desde la administración municipal anterior, a cargo de José Luis Montaño Yarasca, y mencionó el trabajo realizado por el fallecido vecino Pedro Medina, quien habría impulsado los trámites para conseguir el servicio. Ramírez cuestionó que, pese a existir postes, cableado y otras instalaciones, durante la actual gestión del alcalde provincial de Palpa, Javier Grados Tello la obra continúe sin entrar en funcionamiento.

A este problema se suma el reclamo por el sistema de alcantarillado en los sectores de Agua Rica, La Máquina y Los Cocos. Ramírez sostuvo que existen trabajos inconclusos y cuestionó que zanjas abiertas durante la ejecución hayan terminado nuevamente cubiertas.

Frente a estas necesidades, el ciudadano criticó que se planteen nuevas obras como un bulevar antes de resolver los servicios esenciales. “El señor alcalde tiene que ver la prioridad primero”, señaló.

Finalmente, Ramírez pidió al alcalde Javier Grados Tello atender los reclamos de los sectores afectados y revisar el estado de las obras pendientes. “Yo quiero vivir acá. Acá nací, acá me quedo”, expresó, remarcando que muchos pobladores desean permanecer en sus comunidades, pero necesitan contar con condiciones básicas para hacerlo.

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