La Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Ica quedó sin suministro eléctrico luego de que la empresa Electrodunas ejecutara el corte del servicio y retirara el medidor por una deuda acumulada desde meses anteriores.

Deuda por meses

La medida también afectó a la subgerencia de Defensa Civil, que funciona en las mismas instalaciones, paralizando parcialmente sus actividades. Como consecuencia, la atención al público fue restringida, generando malestar entre decenas de ciudadanos que acudieron a realizar trámites.

Durante la jornada, varios conductores llegaron al local con la intención de gestionar licencias, efectuar pagos de multas y realizar otros procedimientos administrativos vinculados al transporte. Sin embargo, no pudieron ser atendidos debido a la falta de energía eléctrica.

El gerente del área, Gustavo Vera Belli, confirmó que la interrupción del servicio obligó a suspender las labores. “Electrodunas nos notificó que hagamos un apagado de todas las máquinas porque van a cortar la energía eléctrica y no podemos atender en algunas oficinas porque todo es sistematizado”, declaró.

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