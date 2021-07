Tras una maratónica audiencia que duró dos días, el alcalde Rómulo Cayllahua Paytán salvó de ir a prisión preventiva, pero, no está libre de culpa.

En la audiencia virtual, el representante de la Fiscalía Especializada en delitos de corrupción de Funcionarios, Franz Ponce Rosado, expuso ante la jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, presidido por Ana Rosella Sanchez Pantoja, por qué el investigado debería ir a prisión.

Expuso que en el municipio se cometió el presunto delito de nepotismo, al contratar y licitar con familiares del burgomaestre, para lo cual expuso documentos, tales como partidas de nacimiento, órdenes de internamiento de productos, entre otros documentos.

no cárcel. Tras varias horas de audiencia, Sanchez Pantoja no consideró proporcional la medida de prisión preventiva, debido a que incumpliría los artículos 268 del Código Procesal Penal y afirmó que existe otras medidas coercitivas que permiten que el investigado cumpla con las restricciones y no dificulten la investigación.

Si bien es cierto el peligro de fuga siempre está latente, demostraron que Cayllahua tiene arraigo en la ciudad, además debe de cumplir con el pago de una caución económica de 3 mil soles en los cinco días posteriores a la emisión de la resolución judicial,

Se dicta la medida de comparecencia con restricciones, las cuales son la obligación de no ausentarse de la localidad, donde reside sin tener autorización previa del juzgado.

Además, cada 30 días, debe presentarse ante el juzgado a fin de registrarse en el cuaderno correspondiente e informar sobre sus actividades.

Está obligado a presentarse ante la autoridad policial, fiscal o judicial, cada vez que lo requieran, y cumplir con emitir los dictámenes técnicos encomendados a la Municipalidad por la autoridad fiscal dentro de los plazos requeridos.