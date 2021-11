El congresista por Huancavelica sigue marcando distancia del presidente Pedro Castillo, de quien dijo que está gobernando con la caviarada, continuará con el mismo modelo económico y que ya tiene indicios de corrupción.

¿Cómo ve el pedido de vacancia?

Es el juego democrático, una vez que sustenten se evaluará si procede o no. Hay que entender que el actual panorama político es con intereses dirigidos, específicamente con la clase política que está en el gobierno, ha mantenido el modelo económico y ellos quieren subsistir como tal.

¿Cree usted que Castillo hace bien su trabajo como el presidente?

Como partido hemos dado nuestra posición, él se está alejando de las propuestas iniciales y está junto al equipo de los famosos caviares, se está alineando a esta propuesta y a la continuidad del modelo, siempre han convivido con todo el gobierno, lamentablemente Castillo se ha alineado y Perú Libre vamos a estar actuando a favor de la propuesta inicial.

¿Esto marcó un precedente de alejamiento de un sector de PL de Pedro Castillo?

Nosotros no nos alejamos de nuestra propuesta del partido, Pedro Castillo es el que se aleja a la otra orilla.

¿Considera usted que ese alejamiento es leal?

Para todo ciudadano que cultiva los valores éticos y morales no es lo adecuado, uno como empezó qué propone y en ese proceso de la implementación de la propuesta habrá dificultad, pero allí está. Ahora (Pedro Castillo) se acomodó al modelo económico que hoy subsiste.

¿Qué medidas tomarán para enfrentar lo que hace Castillo?

Nosotros ya dimos nuestra primera acción, no avalamos sus políticas de Estado cuando vino a proponer a su gabinete Vásquez, hemos dado nuestro punto de vista, no estamos de acuerdo con ese gabinete, no estamos de acuerdo con esa política que implementará el 2026. Seguimos juntando firmas para la asamblea constituyente.

¿Cree usted que algo está haciendo bien?

Podría decir que está muy débil. No hace de acuerdo a las propuestas del partido.

¿Qué le falta?

La convocatoria de la Asamblea Constituyente,

Waldemar Cerrón afirmó que evalúan apoyar la moción de vacancia, ¿Está de acuerdo en apoyar la vacancia?

De manera personal, uno, está en proceso de evaluación, dos, vamos a escuchar el descargo que va a hacer el presidente, en base a ello tomaremos la decisión. Hay indicios ya de cierta corrupción.

¿Cuáles son?

El encuentro de los 20 mil dólares en el baño de Palacio, hace poco también, hay una información por confirmar, no lo he verificado todavía, 80 mil soles que encontraron en la cuenta de Bruno Pacheco, entonces, con todos esos detalles, nosotros profesamos la transparencia y la transformación y el cambio, no podemos tolerar esos detalles. Está en evaluación, lo que convenga al país, no lo que convenga a una persona o al partido.