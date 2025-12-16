El Ministerio Público ejecutó un allanamiento simultáneo en cuatro inmuebles vinculados a la vicegobernadora regional de Huancavelica, Saturnina Quispe de la Cruz, como parte de una investigación por presuntas irregularidades en procesos de adquisición para la Red de Salud Angaraes.

La diligencia se realizó desde la medianoche hasta las 8:00 a. m. del martes 16 de diciembre, con apoyo de agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor). Los fiscales intervinieron la vivienda de la autoridad regional, el domicilio de su hijo William Caso Quispe, la casa de un proveedor y la oficina de la Vicegobernación Regional, ubicada en la sede del Gobierno Regional de Huancavelica.

Durante el operativo se incautaron celulares, laptops y documentación, todo lo cual fue lacrado y será remitido a Lima para peritajes tecnológicos especializados. La fiscal del caso, Mariela Vilca, indicó que los resultados del análisis podrían consolidar la tesis por presunta colusión o derivar en una recalificación del delito.

La investigación se originó tras una denuncia reservada presentada a fines de 2024. No se registraron detenidos y la fiscalía no descarta ampliar las diligencias conforme avance el análisis del material incautado.