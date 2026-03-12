La disminución del número de habitantes o la ralentización del crecimiento demográfico comienza a generar preocupación en distintas zonas rurales del país. Este fenómeno se vincula principalmente con la migración hacia ciudades y la concentración poblacional en áreas urbanas.

En el distrito de Conaica, ubicado a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar en la región Huancavelica, los pobladores advierten que cada vez quedan menos jóvenes. Muchos migran en busca de oportunidades educativas, laborales o económicas en ciudades más grandes.

Este proceso está provocando un progresivo envejecimiento de la población local y una reducción de la fuerza productiva en la zona.

Crecimiento poblacional se ralentiza

Según estadísticas locales, el distrito registró un aumento de habitantes entre 2017 y 2021.

851 habitantes 2021: 1.253 habitantes

Sin embargo, en los últimos años el crecimiento poblacional se ha desacelerado, mientras aumenta la proporción de adultos mayores.

Hugo Reymundo Cárdenas, poblador del distrito, señala que la estructura demográfica refleja claramente este cambio.

“Para tener una idea, en el nivel primario solo tenemos 35 alumnos, mientras que en secundaria un número parecido. Aquí, el 60 % son adultos mayores, el resto se divide entre niños y jóvenes”, indicó.

Ciudad de los candados. Cientos de casas están deshabitadas

Un pueblo con casas cerradas

Al recorrer las calles de Conaica, conocida como “La puerta del cielo”, es común observar una gran cantidad de viviendas cerradas con candados.

Según los pobladores, muchas de estas casas permanecen desocupadas durante semanas o meses, debido a que sus propietarios migraron temporal o permanentemente hacia otras ciudades.

Esta situación se ha convertido en un indicador visible del despoblamiento progresivo del distrito.

Reymundo señala que esta tendencia refleja una creciente predisposición de los habitantes a abandonar su lugar de origen para buscar mejores oportunidades fuera de la localidad.

Conaica se queda sin habitantes, la gente prefiere salir por mayores oportunidades

Un patrimonio histórico que requiere mantenimiento

Entre los principales atractivos culturales del distrito destaca la Iglesia Santísima Trinidad de Conaica, construida en el siglo XVII y considerada uno de los templos coloniales más antiguos de la región.

El templo presenta un estilo arquitectónico colonial que combina elementos de la tradición andina y la influencia española.

Para su construcción se utilizaron piedras extraídas de la zona, que eran procesadas en hornos coloniales para calcinar el material que luego se empleaba en la estructura del edificio.

Actualmente, el interior del templo presenta signos de deterioro. Los altares y púlpitos muestran acumulación de polvo y algunos elementos se encuentran descolocados. En la parte superior del recinto, un antiguo piano se encuentra inutilizable debido al desgaste de su estructura de madera.

Aunque algunos pobladores realizan labores básicas de mantenimiento, el templo —declarado Patrimonio Cultural de la Nación— requiere inversión y restauración especializada para preservar su valor histórico y artístico.