La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de tres años de pena privativa de libertad suspendida para Alain Salas, juez especializado de Acobamba, tras comprobarse que emitió resoluciones contrarias a la ley para beneficiar al exgobernador Vladimir Cerrón en un proceso por negociación incompatible.

El fallo, además, aumentó la reparación civil de S/ 3,000 a S/ 5,000 a favor del Estado, como reconocimiento del perjuicio ocasionado. Según la Fiscalía, Salas admitió y resolvió un hábeas corpus que anuló una sentencia condenatoria aún no firme, sin tomar en cuenta el recurso de casación pendiente del Ministerio Público, incumpliendo las normas constitucionales.

Durante el proceso, se demostró que el juez actuó sin motivación razonada y omitió verificar el estado real del caso, acciones que configuran el delito de prevaricato de derecho.

El Ministerio Público de Huancavelica reafirmó que continuará supervisando y sancionando a funcionarios que vulneren la ley y el orden constitucional, garantizando la correcta administración de justicia y la defensa del Estado.