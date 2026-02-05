Pagos millonarios sacuden finanzas de la Municipalidad Distrital El Tambo

Esta mañana se registró un derrumbe en el sector Tierra Roja, distrito de Izcuchaca, región Huancavelica, lo que ocasionó el bloqueo total de la carretera que conecta con las ciudades de Huancayo, Huancavelica y Ayacucho.

El deslizamiento, compuesto por toneladas de piedras y barro, bloqueó por completo el tránsito vehicular en la zona. Afortunadamente, al momento del incidente no se reportó el paso de vehículos, por lo que no se registraron daños personales.

Transportistas y pasajeros han solicitado la intervención urgente de Provias Nacional para coordinar el envío de maquinaria pesada y proceder con la limpieza de la vía, con el objetivo de restablecer el tránsito lo antes posible.