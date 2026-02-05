Después de permanecer prófugo por más de cinco años, el exgobernador de Huancavelica, Maciste Díaz Abad, fue capturado y condenado junto a Darwin Raúl Vela Silva, exdirector regional de Salud, por el delito de nombramiento y aceptación ilegal de cargo.

La resolución se dio luego de que el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Huancavelica constatara que Vela Silva fue designado en abril de 2020 sin contar con la experiencia requerida en gestión pública, vulnerando las normas del Manual de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Salud.

La investigación fiscal se inició en julio de 2020, pero la condición de reo contumaz de Díaz Abad retrasó el proceso hasta octubre de 2025, cuando se pudo realizar el juicio oral. La sentencia establece 80 días multa, equivalentes a 8,434.4 soles, un año de inhabilitación y una reparación civil solidaria de 10 mil soles.

El fiscal David Aliaga Arcos sostuvo la acusación, logrando la condena, en el marco de la lucha del Ministerio Público contra los delitos cometidos desde la función pública. Esta sentencia se suma a otros procesos penales que enfrenta el exgobernador, mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones respetando el debido proceso y la legalidad.