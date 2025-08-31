La celebración de una herranza santiaguera terminó en tragedia cuando un vehículo Toyota de placa CJA-296 cayó a un precipicio en el distrito de Acostambo, provincia de Tayacaja (Huancavelica), dejando como saldo cuatro personas muertas y una menor de 12 años gravemente herida.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El despiste ocurrió cerca del sector Huayraccasa, en el centro poblado de Villa Real, cuando el colectivero Daniel Ángel Ccente Ñahuinripa (24), que cubría la ruta Izcuchaca–Huancayo, perdió el control de su unidad y cayó al barranco.

En el vehículo viajaban además su hermano menor Joel Ccente (11) y sus tíos, los esposos Teodosio de la Cruz Solano (58) y Margarita Crispín Casahuilca (55), quienes murieron en el acto. La única sobreviviente fue Janet Ñahuinripa V. (12), ahijada del conductor, actualmente internada en el hospital El Carmen de Huancayo con pronóstico reservado.

Rescate en la madrugada

El accidente fue reportado pasada la medianoche y ocho efectivos policiales de la comisaría de Acostambo, al mando del técnico PNP Héctor Garagati, descendieron con linternas y celulares para recuperar los cuerpos en medio de la oscuridad.

Vecinos y familiares ayudaron en la labor de rescate, confirmando que las víctimas habían participado horas antes en la fiesta de santiago realizada en el anexo de Alalay Pampa, a poco más de hora y media de viaje de la zona del accidente.

Hipótesis de la Policía

De acuerdo con las primeras diligencias, la Policía presume que el conductor pudo haberse quedado dormido al volante (“pestañeado”) en una curva cerrada, lo que provocó el despiste.

Dolor en la comunidad

Los cuerpos fueron trasladados al local comunal de Libertad, donde familiares y amigos velan a las víctimas en medio de escenas de profundo dolor.

Lo que comenzó como una jornada festiva terminó en luto y consternación para toda la comunidad.