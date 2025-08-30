Un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Chucchis, frente a la institución educativa José Gálvez Barnechea, dejó gravemente herido al chofer de un automóvil de placa BNU-608, identificado como Wilmer Rodríguez Mantilla (44).

De acuerdo con las primeras indagaciones y videos difundidos por usuarios de la vía, el vehículo habría invadido el carril contrario e impactado de manera frontal contra un camión de carga. El conductor quedó atrapado en la unidad y tuvo que ser rescatado por personal del Serenazgo de Sacco.

Rodríguez fue trasladado de inmediato al hospital de EsSalud de La Oroya, donde permanece internado en el área de emergencia debido a las severas lesiones sufridas.