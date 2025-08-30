Un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Chucchis, frente a la institución educativa José Gálvez Barnechea, dejó gravemente herido al chofer de un automóvil de placa BNU-608, identificado como Wilmer Rodríguez Mantilla (44).
MIRA ESTO: Reactivan Proyecto Tinco: represa del Shullcas para Huancayo
De acuerdo con las primeras indagaciones y videos difundidos por usuarios de la vía, el vehículo habría invadido el carril contrario e impactado de manera frontal contra un camión de carga. El conductor quedó atrapado en la unidad y tuvo que ser rescatado por personal del Serenazgo de Sacco.
TE PUEDE INTERESAR: Robert del Centro y Muñequita Kelly en bronca por “Pásame la pilsen”
Rodríguez fue trasladado de inmediato al hospital de EsSalud de La Oroya, donde permanece internado en el área de emergencia debido a las severas lesiones sufridas.