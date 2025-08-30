



Va a comprar su desayuno y encuentra la muerte. Andrés Peñaoza León (72), salió de su casa ubicada en el distrito de El Tambo, ayer, a las 6:40 de la mañana. Cuando cruzaba la intersección de las calles La Cantuta y Arequipa, un auto de color plomo lo embistió y lanzó contra el pavimento.

El septuagenario quedó tendido en el asfalto, y, lejos de socorre al peatón, el chofer del vehículo, que sería un autocolectivo, se dio a la fuga.

Al lugar llegaron policías y serenos de El Tambo que evacuaron al peatón gravemente herido al hospital Carrión de Huancayo.

Según denunciaron los familiares, en ese nosocomio no lo atendieron con la celeridad del caso porque dijeron que no se conoció la placa del auto que lo atropelló. Andrés Peñaloza, lamentablemente falleció en el nosocomio.

penoso. Cuando los agentes llegaron hasta la Av. La Cantuta, allí encontró a Tatiana Vílchez P. (24), quien desesperada llamaba al SAMU para que auxilien al anciano.

Sollozando la joven pedía que su tío no se muera.

En el nosocomio informó que el paciente tenía politraumatismo, y que fue atendido en Traumashock pero no resistió y expiró.

El cadáver fue llevado a la morgue de Hualhuas.

Policías UPIAT se hicieron cargo de las investigaciones, reconocieron testimonios, además en el lugar hallaron restos del retrovisor del auto.

Testigos mencionan que vieron pasar a velocidad un autocolectivo plomo, aunque no pudieron avistar la placa.

Ahora los efectivos buscan al chofer fugitivo, implicado en homicidio culposo.