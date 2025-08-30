El Poder Judicial impuso la pena máxima a Jesús Elías Jeremías García (42), tras ser hallado culpable de agredir sexualmente a su cuñada adolescente en Huamancaca Chico en 2022. La sentencia se logró gracias a las pruebas presentadas por la Fiscalía de Violencia de Chupaca.

El Primer Juzgado Penal Transitorio Colegiado de Huancayo sentenció a cadena perpetua al taxista Jesús Elías Jeremías García (42), al determinar su responsabilidad en el delito de violación sexual de menor de edad en agravio de su cuñada de 13 años.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2022, cuando el acusado, su pareja (hermana de la víctima) y la adolescente regresaban de una celebración en el distrito de Sapallanga. Debido al estado de ebriedad de los adultos, decidieron trasladarse hasta la vivienda del procesado, ubicada en Huamancaca Chico, para descansar.

Durante esa estancia, el agresor aprovechó la vulnerabilidad de la menor para cometer el delito. La víctima guardó silencio por varios meses, hasta que en junio de 2023 decidió contar lo sucedido a una de sus hermanas, lo que permitió que la familia conociera los hechos y denunciara al responsable.

El fiscal adjunto provincial, Frank Eduardo Espejo Hinostroza, de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Chupaca, presentó testimonios, peritajes psicológicos y otros elementos de convicción que resultaron determinantes para acreditar la culpabilidad del acusado.