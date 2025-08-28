Efectivos del Departamento de Investigación contra la Corrupción de Huancayo (Depdicc PNP) detuvieron en flagrancia a Rafael Gonzales Quispe (41), director encargado de Infraestructura Terrestre de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC), y a Julián Raúl Cóndor Jesús (68), encargado de la subdirección de equipo mecánico de la misma entidad, por presunto delito de peculado en agravio del Estado.

La intervención se produjo tras labores de inteligencia que permitieron constatar acuerdos entre funcionarios de la DRTC y representantes de la empresa Mejesa SRL, para el uso indebido de un rodillo compactador de propiedad del Gobierno Regional de Junín. La maquinaria era empleada en la pavimentación de pistas y veredas en el Asentamiento Humano Justicia Paz y Vida, distrito de El Tambo, obra ejecutada por la referida empresa como subcontratista del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

El equipo pesado fue hallado la mañana de este jueves en el sector 11 de dicho asentamiento, pese a que la DRTC no cuenta con normativa que autorice el alquiler ni convenios con empresas privadas para la cesión de sus bienes. Según la investigación, la maquinaria habría sido entregada mediante acuerdo interno con funcionarios de la dirección regional.

De manera paralela, trascendió que una situación similar se estaría registrando en la Municipalidad Provincial de Concepción, donde maquinaria pesada habría sido usada en obras en el distrito de Aco. Regidores de esa comuna habrían recogido evidencias sobre el presunto mal uso de dichos equipos.