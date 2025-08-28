Una pareja fue intervenida por agentes del Serenazgo de Huancayo cuando intentaba sustraer una máquina de coser industrial valorizada en más de 500 soles de una tienda de cortinas, ubicada en la intersección de los jirones Arequipa y Cajamarca, en pleno centro de la ciudad.

Los implicados, identificados como Edgar Cadife Julca Reyes y Araceli Milagros Herhuay Mallqui, fueron sorprendidos en flagrancia mientras forzaban la entrada del local. Según las primeras indagaciones, también habrían intentado ingresar a un negocio de lencería contiguo.

Tras la intervención, ambos fueron puestos a disposición de la Policía Nacional para las diligencias correspondientes. Vecinos de la zona manifestaron su preocupación, pues aseguraron que los robos en el centro comercial de Huancayo son recurrentes.