Después de la dura goleada sufrida frente a Universitario (0-7), Flamengo FBC se levantó con carácter y derrotó con autoridad 3-0 a FC Killas de Lima en el estadio IPD Huancayo, por la fecha 5 del Fútbol Profesional Femenino.

Las locales dominaron de principio a fin y sentenciaron el partido con goles de Daniela Carrillo, Megumi Gutelius y Sintia Rojas. Pese a la diferencia en el marcador, el técnico Joel Cochachi aseguró que el resultado pudo ser más amplio: “Nos hemos perdido varios goles, sino la goleada hubiera sido más abultada. De locales nos hacemos más fuertes y seguiremos en la pelea”, dijo.

En el complemento ingresó unos minutos Sara Jurado, todavía resentida de una lesión. Con este triunfo, Flamengo FBC suma 7 puntos en el Apertura y escala posiciones en la tabla.

El próximo encuentro será el lunes 1 de setiembre a las 15:00 horas frente a FBC Melgar de Arequipa, nuevamente en el Coloso de Ocopilla.